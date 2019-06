Apesar de ter falado ao telefone com o príncipe herdeiro saudita Mohammed Bin Salman, Donald Trump não abordou o tema do homicídio do jornalista Jamal Khashoggi.

Durante a chamada, ocorrida no dia 21, "não o fiz porque não surgiu naquela discussão". Foi esta a resposta de Trump ao jornalista do programa Meet the Press, da NBC, em que o presidente norte-americano deu uma entrevista.

No dia 21, a Casa Branca indicou que a chamada ocorreu depois de o Irão ter abatido um drone no Golfo, e que estava focada nas tensões com Teerão e o petróleo.

Questionado sobre se o FBI devia investigar a morte de Khashoggi, Trump disse que já tinha sido profundamente investigada. Khashoggi morreu a 2 de outubro de 2018 dentro do consulado da Arábia Saudita em Istambul, Turquia. O homicídio foi premeditado e cinco pessoas confessaram o crime, mas a Arábia Saudita sempre negou que o príncipe herdeiro tivesse ordenado o crime.



A 3 de janeiro, 11 pessoas foram postas em julgamento em Riade por ligações ao homicídio, e foi pedida a pena de morte para cinco delas. Outras duas pessoas foram exoneradas: o vice-diretor dos serviços secretos Ahmad Asiri e Saud al-Qahtani, um assessor de Mohammed bin Salman.