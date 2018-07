Investigadores encontram homem que matou criança 30 anos depois

April morreu quando tinha oito anos. Durante décadas não se soube quem era o homem que a violou e sufocou, mas o mistério está mais perto de ser resolvido.

April Tinsley tinha oito anos quando foi violada e morta, a 1 de Abril de 1988, no estado norte-americano do Indiana. O alegado assassino só foi detido este domingo.



A polícia do Indiana bateu à porta de John Miller e perguntou-lhe se este sabia o porquê de estarem ali. "April Tinsley", respondeu o homem de 59 que se entregou de livre vontade e foi apresentado a tribunal esta segunda-feira, onde responde às acusações de homicídio, pedofilia e rapto.



April tinha saído de casa para ir buscar um chapéu de chuva a casa de uns amigos, devendo voltar rapidamente a casa. Mas não apareceu e o seu corpo foi encontrado três dias depois do seu desaparecimento



Ao juiz, Miller terá explicado que raptou April no centro da cidade, a mais de 30 quilómetros do local onde o corpo viria a ser encontrado, levou-a para uma caravana forçando-a a ter relações sexuais com ela e, para que não contasse a ninguém, sufocou-a. No dia seguinte meteu o cadáver no carro e conduziu até Spencerville onde o enterrou.



Embora as autoridades tivessem o ADN do homem que violou a menina, não conseguiram identificar a quem este pertencia.



O caso arrefeceu e só em 2004 ganhou novo fôlego, quando quatro outras crianças receberam bilhetes, deixados nas bicicletas e na caixa de correio: "Olá, querida. Tenho-te observado. Sou a mesma pessoa que raptou, violou e matouAprilTinsley. Aqui está um presente para ti, és a minha próxima vitima", lia-se nas notas enviadas e que chegavam sempre acompanhadas por um preservativo usado com o ADN encontrado no corpo deApril.



Num perfil elaborado pelo FBI e citado pela CNN, em 2009, podia ler-se: "Este criminoso demonstrou que tem ligações muito fortes à cidade. O mais provável é que viva aqui, trabalhe e faça as suas comprar nas lojas locais. Podem estar ao lado dele na fila para pagar ou sentados ao lado dele na missa ou a trabalhar ao lado dele na linha de produção".



Anos mais tardes, um dos investigadores insistiu que as provas recolhidas fossem enviadas novamente para laboratório e, em Maio deste ano, as suspeitas recaíram sobre Miller e o seu irmão. Desde então, a polícia colocou-os sob vigilância e, no começo de Julho, foram recolhidos do lixo de Miller preservativos usados. Os resultados corresponderam e, este domingo, o homem foi detido.