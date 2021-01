Q: "What is your role in what happened at the Capitol? What is your personal responsibility?"



President Trump: "If you read my speech...people thought that what I said was totally appropriate." pic.twitter.com/90Pdt8xFSz — CSPAN (@cspan) January 12, 2021

O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, recusou esta terça-feira ter tido qualquer tipo de responsabilidade na invasão e manifestação de apoiantes seus no Capitólio, em Washington D.C., que terminou com a morte de cinco pessoas, referindo que as suas palavras para manifestantes antes da violência foram "totalmente apropriadas".Em declarações a jornalistas antes de viajar para o estado do Texas onde irá vigiar o seu trabalho de construção de um muro na fronteira com o México, o ainda presidente dos EUA, que perderá o cargo para o presidente eleito Joe Biden a 20 de janeiro, foi questionado sobre os atos de violência da passada semana e o pedido de impeachment que pode retirá-lo do cargo antes do Dia de Inauguração do novo presidente."Não queremos violência. Sobre o impeachment, é apenas uma continuação da maior caça às bruxas da história da política. Penso que é um grande perigo para o país e está a causar tremenda raiva. Não quero violência", disse o chefe de Estado norte-americano sobre uma disputa que se iniciou durante as eleições norte-americanas, vencidas pelo democrata Biden mas contestadas por Trump por alegada fraude eleitoral, nunca comprovada.

Ainda sobre os incidentes no Capitólio, Trump disse que tudo o que disse foi "apropriado". "As pessoas pensaram que o que disse foi totalmente aprovado. Eles analisaram o meu discurso e as minhas palavras e o meu parágrafo final, a minha frase final e toda a gente pensou que era apropriada.



Nesse discurso de contestação no dia em que o Congresso norte-americano certificava a vitória de Biden nas eleições, Trump disse explicitamente a apoiantes que marchassem até ao Capitólio.



Cinco pessoas morreram nos confrontos entre manifestantes e polícia, depois de apoiantes de Trump terem invadido o Capitólio onde congressistas e senadores confirmavam a sua derrota nas eleições norte-americanas.

Após o pedido para o impeachment de Trump, líderes republicanos decidiram não dar ordem de voto aos seus membros no Congresso, Senado e Câmara de Representantes, para a retirada de Trump do cargo de presidente dos Estados Unidos, noticiou esta terça-feira o New York Times.