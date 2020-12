O Presidente dos EUA, Donald Trump, discutiu com os seus conselheiros e equipa legal a possibilidade de conceder perdões antecipados para os três filhos mais velhos: Donald Jr., Eric e Ivanka Trump. Esse perdão antecipado poderá também ser estendido ao genro, Jared Kushner, e ao seu advogado pessoal, Rudy Giuliani, avança o jornal norte-americano The New York Times. O presidente americano negou as acusações."A investigação sobre os perdões é uma notícia falsa (fake news)", afirmou Donald Trump no Twitter, respondendo à notícia que afirma que o atual presidente teme que, depois da transição presidencial e Joe Biden chegar à Casa Branca, o Departamento de Justiça procure "retaliar" e "vingar-se" contra ele, a sua família. O jornal refere que não é sabido o motivo por esse perdão ser alargado para Ivanka ou Eric, já que não foram tornadas públicas investigações a nenhum dos dois filhos do presidente, ao contrário do que acontece com Donald Jr ou Jared Kushner."O New York Times mentiu outra vez. Nunca tive a conversa que atribuem falsamente a uma fonte anónima. É complicado manter-me atualizado de todas as mentiras deles", respondeu Giuliani na sua conta pessoal de Twitter, em resposta a esta notícia.O filho mais velho do ainda presidente, Trump Jr., foi alvo de uma investigação, por alegados contactos com agentes secretos russos, que teriam passado informações que prejudicaram a campanha de Hillary Clinton em 2016, mas uma acusação formal nunca chegou a ser apresentada. Já Rudy Giuliani foi alvo de uma investigação por suspeita de negócios na Ucrânia e pelo seu papel no afastamento da embaixadora norte-americana naquele país do leste europeu.Já na terça-feira a ABC News tinha noticiado que Trump estava a equacionar perdoar membros da sua própria família.O apresentador de televisão da Fox News e um dos principais defensores públicos de Trump Sean Hannity afirmou que o presidente se devia atribuir a si e à sua família um perdão como fporma de proteção contra uma presidência Biden.