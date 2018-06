Donald Trump ameaçou na sexta-feira impor um imposto alfandegário extraordinário de vinte por cento sobre carros europeus se a União Europeia não levantar as taxas alfandegárias adicionais que recaem sobre algumas dezenas de produtos norte-americanos."Se as tarifas e as barreiras comerciais colocadas aos EUA e às suas grandes empresas e trabalhadores pela União Europeia (...) não forem logo quebradas e removidas, estaremos colocando uma taxa de 20 por cento em todos os seus carros nos EUA", avisou o presidente norte-americano ao início da noite, através da sua conta no Twitter.A eventual imposição pelos americanos de tarifas comerciais sobre automóveis europeus representa uma ameaça considerável, sobretudo para os construtores alemães de viaturas de luxo.Já no passado Trump havia ameaçado com estas tarifas tendo contudo recuado. Mas, desta vez, Trump deixa até um conselho aos construtores europeus: "Construam-nos [os carros] aqui! [na América].Em maio, o presidente norte-americano, já tinha avisado, também através do Twitter, que estava a considerar a imposição de tarifas de 25 por cento sobre automóveis estrangeiros.O presidente norte-americano tornou público nessa altura que pediu ao Departamento de Comércio uma investigação sobre o que classificou como "uma ameaça" representada pelos automóveis importados, veículos pesados e peças.Trump anunciou ainda na rede social Twitter que em breve teria boas notícias para os construtores norte-americanos após décadas de fraco crescimento.