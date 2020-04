Donald Trump anunciou na terça-feira que os Estados Unidos vão suspender o financiamento da Organização Mundial da Saúde (OMS), por esta ter deixado implícito, a determinada altura, que o coronavírus "não era transmissível". Richard Horton, diretor da importante revista médica The Lancet, classifica a decisão anunciada pelo presidente norte-americano como "um crime contra a humanidade".

"A decisão do presidente Trump de deixar de financiar a OMS é simplesmente isto: um crime contra a humanidade", escreveu no Twitter o médico britânico. "Todos os cientistas, todos os trabalhadores da área da saúde, todos os cidadãos devem resistir e rebelar-se contra esta traição atroz contra a solidariedade global", afirmou Horton.





O chefe da Casa Branca defendeu que há informação "credível", de dezembro, sobre a suspeita da transmissão entre humanos e que a OMS não deu uma resposta apropriada. "Os seus erros provocaram imensas mortes", disse Trump.



Também o diretor-geral das Nações Unidas já se pronunciou sobre a decisão norte-americana de cortar o financiamento à OMS. António Guterres afirmou que "este não é o momento de reduzir o financiamento das operações da Organização Mundial da Saúde ou de qualquer outra instituição humanitária que combata o vírus" responsável pela pandemia da covid-19.

"A minha convicção é que a Organização Mundial da Saúde deve ser apoiada por ser absolutamente essencial aos esforços do mundo para ganhar a guerra contra a covid-19", salientou.





O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, também lamentou a decisão norte-americana. "Lamentamos a decisão do presidente dos Estados Unidos de ordenar o fim do financiamento da OMS", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus numa conferência de imprensa online. O responsável insistiu que este é o momento de o mundo estar unido.

Ghebreyesus, não disse, apesar da insistência dos jornalistas, que impacto terá na OMS o corte do apoio norte-americano.

Numa mensagem publicada no Twitter, o Alto Representante da União Europeia para a Política Externa lamentou a medida anunciada pelo presidente norte-americano. "Não há razão que justifique esta medida, numa altura em que os seus esforços são mais do que nunca necessários para ajudar a conter e mitigar a pandemia covid-19", defendeu Josep Borrell.



"Apenas juntando forças podemos superar esta crise que não conhece fronteiras", concluiu.





Do mundo universitário, Amesh Adalja, professor catedrático no Centro de Segurança na Saúde da Universidade Johns Hopkins, reconhece que a OMS cometeu erros mas agora não é a altura certa para fazer qualquer reforma. "Não é no meio de uma pandemia que se fazem este tipo de coisas", disse, citado pela Reuters.