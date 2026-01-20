Sábado – Pense por si

Tratores invadem Estrasburgo contra reforma da PAC. Agricultores portugueses no protesto

Novo protesto volta a mobilizar milhares de agricultores.

Milhares de agricultores de toda a União Europeia começam esta terça-feira um protesto de dois dias em Estrasburgo, em frente à sede do Parlamento Europeu, contra a nova proposta para a Política Agrícola Comum (PAC). Os agricultores vão aproveitar a ocasião para protestar também contra o acordo da Mercosul. 

A Confederação dos Agricultores Portugueses (CAP), que "reprova em toda a linha" a proposta que incide sobre o período 2028-2034, . "A CAP marcará presença batendo-se pela melhoria da proposta da PAC, pela sua boa regulamentação e pela aplicação rigorosa de garantias no comércio com o exterior que assegurem comerciais justas e eficazes em benefício do setor, da economia e dos consumidores europeus", justificou a confederação nesta segunda-feira.

