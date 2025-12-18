Tratores, fumo e "foices". Começou o grande protesto dos agricultores em Bruxelas

São esperados mais de 12 mil agricultores dos diferentes Estados-membros. Confederação de Agricultores Portugueses também vai estar no protesto.

Bruxelas, na Bélgica, é esta quinta-feira palco de um dos acontecimentos do dia que promete concentrar atenções. Milhares de agricultores dos diferentes países da União Europeia juntam-se para um grande protesto contra a nova Política Agrícola Comum (PAC). Os primeiros agricultores já chegaram à capital belga, onde vão protestar contra a redução do orçamento europeu para o setor agrícola.

"Estas políticas representam um retrocesso para a PAC, a única política verdadeiramente comum na Europa. Não se compreende que, quando o Orçamento da União Europeia aumenta 40%, se proponha uma redução de 20% para a agricultura, dando prioridade a outras áreas, como o investimento em defesa", sublinhou Álvaro Mendonça e Moura, presidente da CAP, num comunicado divulgado nesta semana.

A CAP, que estará representada por 20 agricultores, estima que mais de 12 mil profissionais do setor vão juntar-se ao protesto em Bruxelas. A concentração está oficialmente convocada para as 11:00 horas de Lisboa e deverá durar até às 14:30 horas.

O acordo entre a União Europeia e o Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai) também vai estar na mira de vários protestantes.

Entretanto, o presidente do Conselho Europeu, o português António Costa, reunião com representantes dos agricultores numa reunião que considerou "boa e produtiva", prometendo apoio ao setor agrícola.