Tratores bloqueiam estradas europeias com Bruxelas na mira e populistas atentos

Os bloqueios de estradas com tratores que se verificam um pouco por toda a Europa, em países como Alemanha, França, Bélgica, Itália, Polónia e Roménia, são motivados por questões diversas, como cortes nos subsídios agrícolas e receitas cada vez menores num contexto já desafiante de subida da inflação e dos preços da energia, mas a ira da maior parte dos agricultores europeus parece dirigida a Bruxelas, que acusam de lhes impor medidas ambientais com altos custos e sobrecarregadas de burocracia, em nome da 'transição verde'.Muitos dos agricultores também se insurgem contra o que consideram ser uma concorrência desleal e um mercado desequilibrado, em que são importados bens de países terceiros a baixos preços, manifestando-se designadamente contra a entrada de cereais e outros produtos agrícolas da Ucrânia e contra acordos de livre comércio como aquele que deveria ser ratificado em breve entre a UE e os países do Mercosul, cada vez mais 'condenado' face ao 'levantamento' que se verifica atualmente.A pouco mais de quatro meses das eleições europeias, agendadas para o início de junho, muitos responsáveis políticos buscam compromissos para tentar travar a ira dos agricultores, como é o caso do chanceler alemão Olaf Scholz e do Presidente francês Emmanuel Macron.Contudo, os partidos populistas e da extrema-direita, que se têm 'colado' aos protestos -- aconteceu com o AfD na Alemanha e com a União Nacional de Marine Le Pen em França -, parecem estar em situação privilegiada para tirar dividendos do descontentamento de um setor com muito peso na Europa: o número de agricultores no bloco comunitário é estimado em 9 milhões.Enquanto antes eram sobretudo os setores mais à esquerda do espetro político que apoiavam a luta dos agricultores, desta feita são partidos populistas e de extrema-direita que estão a associar-se mais aos protestos, e os seus constantes ataques às reformas ambientais ligadas ao Pacto Ecológico Europeu -- que era a grande 'bandeira' da Comissão Europeia liderada por Ursula von der Leyen -, está também a levar forças políticas tradicionais a 'reposicionarem-se', para evitar a fuga de votos.Um exemplo evidente é o da própria família política de Von der Leyen, o Partido Popular Europeu (PPE), grupo conservador de centro-direita, que tem vindo a aumentar a sua oposição ao Pacto Ecológico e contesta a proibição da venda de carros novos com motores de combustão a partir de 2035, e também o liberal Emmanuel Macron, que rejeita o acordo UE-Mercosul assinado há quatro anos e que até já conseguiu incluir um debate sobre a política agrícola na agenda do Conselho Europeu de quinta-feira, onde defenderá o fim do pousio obrigatório.A primeira vaga de protestos mais veementes e organizados data já de 2019 e verificou-se nos Países Baixos, com analistas a considerarem que a Holanda foi uma espécie de 'embrião' daquilo que alguns já chamam de "populismo agrário". Nesse caso, a rebelião foi motivada por exigências governamentais de redução da produção animal para metade, a fim de reduzir as emissões de óxido de azoto.Na primavera do ano passado, as estradas da Polónia, que um ano antes haviam estado cheias de voluntários que acolhiam refugiados ucranianos e eram um dos "corredores solidários" criados pela UE para o escoamento de produtos agrícolas da Ucrânia, face à agressão militar russa, acolheram os primeiros bloqueios de tratores de agricultores polacos, num protesto contra a liberalização das importações da Ucrânia com as quais não conseguiam competir, e que se foi estendendo a outros vizinhos da Europa de Leste.Mais recentemente, a Alemanha também experimentou uma grande mobilização de agricultores, embora neste caso se trate de um protesto de cariz mais nacional, dado a indignação ter sido causada pelo anúncio, em dezembro passado, de uma redução nas subvenções e em particular a eliminação de benefícios fiscais sobre o gasóleo agrícola.Em França, os protestos têm-se multiplicado desde o outono por todo o país, neste caso em boa parte contra a política agrícola europeia e o fardo da transição verde -- as principais reivindicações prendem-se com melhor remuneração para os seus produtos, menos burocracia e proteção contra as importações -, e já passaram mesmo a fronteira e chegaram à Bélgica.Vários analistas consideram provável que o movimento de contestação continue a alastrar-se pela Europa, designadamente ao sul, e na terça-feira os maiores sindicatos agrícolas espanhóis anunciaram que se vão juntar ao movimento de revolta dos agricultores europeus, com uma série de mobilizações em todo o país durante as próximas semanas, em protesto contra a "burocracia sufocante gerada pelos regulamentos europeus".Face a uma rebelião que parece estar para durar, a Comissão Europeia lançou já um "diálogo estratégico" sobre o futuro da agricultura no bloco comunitário, e, com os líderes europeus reunidos esta semana em Bruxelas, o tema será certamente abordado na cimeira de chefes de Estado e de Governo da UE, que tem em mãos mais uma 'batata quente' já em contagem decrescente para as eleições europeias (06 a 09 de junho), nas quais a direita radical espera obter o seu melhor resultado de sempre, agora também aproveitando a 'boleia' dos tratores.