O presidente do parlamento catalão, Roger Torrent, propôs a candidatura de Jordi Sànchez à investidura como chefe do governo regional, apesar deste não reunir apoios suficientes para chegar ao cargo.



Segundo o El Mundo, Torrent anunciou a sua decisão depois de consultar todos os grupos parlamentares e na sequência do ex-presidente do governo regional catalão e líder do Juntos pela Catalunha, Carles Puigdemont, ter renunciado à investidura. A decisão, anunciada num vídeo nas redes sociais, surgiu depois do parlamento catalão ter votado uma moção que considerava a sua destituição "ilegal e ilegítima".

Para o seu lugar, Puigdemont indicou o número dois da lista do Juntos pela Catalunha, Jordi Sánchez, que está detido preventivamente acusado do crime de sediação. Um nome agora igualmente defendido por Torrent, que defendeu a sua decisão com o facto de Sànchez ser "quem conta com mais apoios".



Ainda assim, de acordo com o mesmo jornal, a Candidatura de Unidade Popular (CUP) recusa-se a eleger o antigo presidente da Assembleia Nacional Catalã, que não foi sequer autorizado a estar presente na cerimónia de investidura. E a lei espanhola obriga a que esteja presente fisicamente para poder ser eleito.



