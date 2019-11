Tiroteio na Califórnia mata cinco pessoas. Três eram crianças

Cinco pessoas morreram, incluindo três crianças, e um outro menor está ferido na sequência de um tiroteio numa vivenda em San Diego, Califórnia, Estados Unidos, informaram fontes oficiais.De acordo com o departamento da polícia de San Diego, várias chamadas alertaram para disparos no bairro Paradise Hills, pelas 7h00 (15h00 em Lisboa).Ao chegar ao local, as autoridades encontraram dentro da vivenda quatro crianças e dois adultos feridos com balas. Três menores entre os 5 e 11 anos foram levados para o hospital em estado crítico.Entretanto, uma criança de 3, a mãe de 29 anos e um homem de 31 anos, do qual ainda não se estabeleceu a relação com a família, foram declarados mortos no local.No hospital, uma criança de 5 e outra de 9 anos morreram pouco tempo depois de terem dado entrada no hospital.Apenas um menor de 11 anos mantém-se hospitalizado.O responsável do departamento de homicídios da polícia de San Diego, Matt Dobbs, disse à OnSceneTV, citado pela Efe, que na primeira chamada que o serviço de emergência recebeu ninguém falou com a operadora, mas ao fundo ouvia-se uma discussão, o que originou a resposta das autoridades.Pelo caminho a polícia recebeu outras chamadas que alertavam para disparos.De acordo com o New York Times, o homem terá disparado sobre a mulher e os seus filhos e depois se suicidado.Este tiroteio acontece dois dias depois de um estudante da escola Saugus High School, em Los Angeles, ter matado dois colegas e ferido outros três.O atacante morreu na sexta-feira na sequência dos ferimentos infligidos com a arma a si próprio.