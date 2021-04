Nova Zelândia obriga setor financeiro a fornecer informações sobre impacto ambiental

O setor financeiro na Nova Zelândia terá de fornecer informações sobre o impacto ambiental causado pelos seus investimentos, depois de o executivo liderado por Jacinda Ardern ter proposto a primeira lei deste tipo no mundo.







Jacinda Ardern Mark Mitchell / POOL / AFP

O país também obrigará os bancos, companhias de seguros e gestores de investimento a explicar como irão gerir os riscos e oportunidades ligados aos efeitos sobre o ambiente."Não podemos simplesmente alcançar emissões neutras em carbono até 2050 a menos que o setor financeiro saiba qual é o impacto dos seus investimentos sobre o clima. Esta lei irá colocar os riscos climáticos e a resiliência no centro das decisões financeiras e empresariais", explicou o ministro das Alterações Climáticas, David Clark.A alteração à Lei do Setor Financeiro, apresentada no Parlamento de Wellington, onde o Partido Trabalhista de Ardern tem maioria absoluta, exigirá que cerca de 200 instituições no país apresentem um relatório a partir de 2023, disse Clark.A lei afetará todos os bancos registados, cooperativas de crédito e sociedades de construção, bem como os gestores de investimentos e seguradoras com ativos totais superiores a 589 milhões de euros.A medida afetará igualmente todos os emitentes de ações e dívidas cotados na bolsa da Nova Zelândia, a NZX, bem como as empresas públicas com ativos superiores a 589 milhões de euros.Ardern prometeu que a Nova Zelândia alcançará a neutralidade nas emissões de carbono até 2050 e que mais de metade dos carros do país serão elétricos até 2035.