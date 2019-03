Segundo o jornal Le Monde, ninguém sabe o que vai acontecer, mas as mensagens nas redes sociais têm sido menos numerosas.



Uma das páginas do Facebook ligadas ao movimento publicou um texto no dia 20 de março a apelar à importância de "não cair na armadilha de uma escalada desnecessária ", perante uma "repressão que promete ser ainda mais indistinta e cega".

Está marcada uma nova manifestação dos coletes amarelos em Paris este sábado, dia 23 de março. Porém, a Polícia emitiu uma ordem que proíbe os ajuntamentos de pessoas que reivindicam estar ligadas aos coletes amarelos na avenida dos Campos Elísios e num raio de 100 metros nas ruas transversais.Também foram mobilizados militares usados na segurança antiterrorismo para reforçar o dispositivo junto a prédios oficiais. As manifestações foram proibidas ainda proibidas na Praça de l'Étoile - onde fica o Arco do Triunfo. O perímetro de segurança junto aos Campos Elísios abarca o Palácio do Eliseu e a Assembleia Nacional.