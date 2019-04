Jonas, o rapaz de sete anos que fugiu do pai, suspeito de ter matado a sua mãe e o seu irmão, ainda não sabe que a família morreu. Por isso, tem guardado guloseimas para Jakob, o seu irmão mais velho.

A criança alemã fugiu durante quase quatro quilómetros até encontrar pessoas em Adeje, Tenerife. Foi o único sobrevivente do crime cometido pelo seu pai, Thomas Handrick, contra a mãe Silvia e o irmão. "Não pensava deixar ninguém vivo", contaram fontes judiciais ao jornal El País.

Jonas viajou com a mãe e o irmão de Halle, Alemanha, onde viviam, para se encontrarem com o pai em Espanha. Este terá planeado o crime meticulosamente, tendo alugado uma carrinha para levar à família até à gruta onde tudo aconteceu. Disse-lhes que tinha escondido ovos da Páscoa no local; em vez disso tinha guardado as pedras com que agrediu o filho e a antiga companheira até à morte.

As crianças tentaram defender a mãe, que foi a primeira a ser atacada. Os corpos ficaram desfigurados, tendo sido identificados só através dos vestígios de ADN. O jornal ABC detalha que Thomas se negava desde 2016 a dar o divórcio à mulher.

Agora, foi acusado de dois crimes de homicídio e de um de tentativa de homicídio. Encontra-se em prisão preventiva. Quando a polícia o foi buscar a casa, estava sentado e calmo. Questionado sobre as feridas nos nós dos dedos e nódoas negras na cara, respondeu que tinha caído e ferido ao agarrar-se às pedras.



O filho que sobreviveu irá prestar declarações sobre o ocorrido, mas será a primeira e última vez, indica o El País. Estará acompanhado por psicólogos e intérpretes e será gravado.