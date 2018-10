Mau tempo assola o norte do país e deixa rasto de destruição.

O mau tempo que tem assolado Itália nas últimas horas deixou um rasto de destruição no país, causando pelo menos 10 mortos, avança a imprensa local.



A região de Génova é uma das mais afectadas pela tormenta, que fustigou as zonas costeiras. A cidade de Rapallo, nos arredores de Génova é das que regista os maiores danos, causados por chuvas torrenciais e ventos muito fortes que destruíram o porto onde estavam atracados dezenas de barcos.





(dois na província de Frosinone, um em Terracina na Província de Latina, um em Nápoles, um em Albisola em Savona, uma em Feltre, Bellunese e um em San Martino in Badia, na província de Bolzano)-. Outros três corpos foram encontrados esta terça-feira. Trata-se de uma mulher que morreu em Dimaro (Val di Sole), devido à subida repentina do caudal de um ribeiro; um marinheiro que se perdeu no mar em Catanzaro e um kitesurfista que tinha saído para o mar em San Giovanni in Marignano (Rimini) e foi projectado contra rochas.



O balanço pode agravar-se nas próximas horas. Em Trentino, por exemplo, uma pessoa está dada como desaparecida.



Liguria, Toscana, Lazio, Veneto, Veneza Giulia e Lombardia são as mais afectadas.

Também em Veneza a tempestade fez muitos estragos, com grandes inundações na cidade histórica.O jornal La Reppublica detalha que sete pessoas morreram na segunda-feiraO mau tempo ainda perdura em várias regiões italianas, com ventos superiores a 100 km/h e ondas com mais de sete metros na costa. Os serviços de protecção civil registam mais de 7 mil ocorrências no país, onde mais de 5800 bombeiros respondem a situações de deslizamento de terra, árvores caídas, e enxurrados. As regiões de