Tempestade tropical faz 27 mortos em El Salvador e mais de 11 mil desalojados

O número de mortos provocados pela tempestade tropical Amanda em El Salvador subiu para 27, após um deslizamento de terras ter soterrado sete pessoas quarta-feira, com as chuvas a fazerem 11 mil desalojados, informaram as autoridades.

As fortes chuvas associadas à depressão tropical provocaram um deslizamento de terras numa colónia na cidade de Santo Tomás, onde uma família de sete pessoas, dois adultos e cinco filhos pequenos, foi soterrada.

Os seus corpos ainda não foram resgatados dos escombros, devido às dificuldades do terreno. Os esforços de salvamento foram suspensos e deverão ser hoje retomados, segundo a agência de notícias espanhola Efe.

De acordo com a última atualização dos números oficiais, a tempestade tropical Amanda, a que se juntou a tempestade Cristóbal, causou ainda o desaparecimento de seis pessoas, afetando pelo menos 29.968 famílias.

A tempestade deixou no domingo um rasto de morte e de devastação no norte da América Central, sobretudo na Guatemala, Honduras e El Salvador, o país mais afetado. Nas Honduras, a tempestade fez quatro mortos e mais dois na Guatemala.

O temporal dissipou-se na Guatemala, mas as chuvas moderadas e intermitentes têm persistido em El Salvador, onde caíram 500 milímetros de água em dois dias, quando a média anual é de 1.800 milímetros, segundo indicou na terça-feira o Ministério do Ambiente salvadorenho.

De acordo com o Ministério do Ambiente, "as chuvas deverão continuar, devido à tempestade tropical Cristobal", com "condições de muito alta probabilidade de deslizamentos múltiplos de terra e quedas de rochas".

O Governo salvadorenho realojou 11.179 pessoas em 210 abrigos, situados em 13 das 14 regiões (departamentos) do país, mas teme que haja muitas que não recorrem aos albergues de emergência, com receio de contrair o novo coronavírus.

O responsável do Ministério da Saúde, Francisco Alabí, afirmou na quarta-feira, durante uma conferência de imprensa, que "as chuvas podem desencadear o aumento de casos [de covid-19]". "A tempestade tropical pode aumentar as infeções, razão pela qual transferimos as equipas de saúde para os abrigos", acrescentou.

Aquele responsável apontou que as duas emergências que afetam o país "podem reforçar-se mutuamente" e instou a população a continuar a aplicar medidas preventivas.

Em El Salvador, há 1.468 casos ativos de covid-19 e 1.186 pessoas que recuperaram da doença, num total de 2.705 pessoas afetadas, tendo-se registado 51 óbitos desde o início da pandemia.

