Tatiana Schlossberg, neta de Kennedy, morre de leucemia. Tinha 35 anos

Schlossberg revelou em novembro o seu diagnóstico de uma mutação rara de leucemia.

Edição de 29 de dezembro a 4 de janeiro

Tatiana Schlossberg, neta do antigo presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, morreu esta terça-feira depois de ter revelado em novembro que tinha sido diagnosticada com leucemia. Tinha 35 anos.



Tatiana Schlossberg, neta de Kennedy AP

A morte da jornalista foi confirmada através das redes sociais pela John F. Kennedy Presidential Library and Museum. “A nossa linda Tatiana faleceu esta manhã. Ela estará sempre nos nossos corações”, diz a publicação.

Segundo o jornal britânico, The Guardian, num ensaio publicado em novembro na revista norte-americana New Yorker revelou o seu diagnóstico com leucemia mielóide aguda com uma mutação rara, um tipo de cancro no sangue e da medula óssea.