As autoridades policiais holandesas detiveram o principal suspeito do tiroteio desta segunda-feira, em Utrecht, que causou pelo menos três mortos.

O suspeito foi identificado, após os disparos, como sendo um homem de 37 anos, Gokmen Tanis, nascido na Turquia. De acordo com média locais, Tanis tem cadastro, tendo sido levado por várias vezes a tribunal, na Holanda, por pequenos furtos e por uma acusação de violação. À Reuters, fonte familiar avançou que a causa do tiroteio seria uma disputa com elementos da família.