Surto de legionella no coração de Manhattan põe Upper East Side em alerta

As autoridades de saúde estão a tentar conter um surto de legionella que já infetou mais de meia centena de pessoas e colocou dezenas de edifícios, incluindo o Museu Guggenheim, sob vigilância.

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É um dos bairros mais exclusivos de Nova Iorque, mas a saúde financeira não evitou uma crise de saúde. O Departamento de Saúde da cidade lançou um alerta e um plano de contenção para um surto da Doença dos Legionários, ou legionella, que até esta sexta-feira contava com 54 casos confirmados, entre os quais 18 internamentos. Até ao momento não foram registadas mortes relacionadas com o surto.



Upper East Side, em Manhattan Clay LeConey/Unsplash

A investigação das autoridades de saúde identificou dezenas de edifícios cujas torres de refrigeração apresentaram resultados positivos nos testes, numa lista que inclui moradas na famosa e luxuosa Quinta Avenida ou várias ruas próximas do Central Park. Na lista encontra-se o célebre Museu Guggenheim, um dos ícones arquitetónicos da cidade, desenhado por Frank Lloyd Wright.

A legionella é uma bactéria que se transmite pela respiração de aerossóis contaminados. Como no passado já se verificaram outros surtos em Nova Iorque, os proprietários dos edifícios são obrigados por lei a registar as torres de refrigeração junto das autoridades municipais, bem como a realizar testes periódicos para deteção da bactéria. O que facilita a rápida identificação por parte do Departamento de Saúde.

"Este não é um problema relacionado com o sistema de canalização de qualquer edifício. Os residentes destes códigos postais podem continuar a beber água da torneira, tomar banho, cozinhar e utilizar o ar condicionado em casa", explica o Departamento de Saúde numa página dedicada ao assunto. Mas alerta: "Qualquer pessoa em Nova Iorque que atualmente viva ou trabalhe nesta área, ou que tenha visitado a área desde o final de junho e esteja a apresentar sintomas semelhantes aos da gripe, como tosse, febre ou dificuldade em respirar, deve contactar imediatamente um profissional de saúde".

Na maioria dos edifícios que constam na lista divulgada já foram concluídos os procedimentos de descontaminação, embora uma dezena de locais permanecesse com operações de limpeza ainda por concluir.