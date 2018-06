O Supremo Tribunal norte-americano legalizou a proibição de viajar (travel ban) proposta pela administração de Donald Trump logo nas primeiras semanas de governo.Embora vários tribunais mais pequenos tenham tentado reverter esta ordem presidencial, a instância mais alta do país decidiu, com quatro votos contra e cinco favoráveis, aprovar esta lei que proíbe a maioria das pessoas vindas do Irão, Líbia, Somália, Síria e Iémene a entrar nos EUA. Estes países têm em comum o facto de terem uma população, na sua maioria, muçulmana.O Supremo Tribunal aceitou o argumento governamental de que o presidente dos EUA, Donald Trump, tinha legalidade para invocar esta medida em nome da segurança nacional, fazendo usufruto da sua autoridade para "suspender a entrada de imigrantes nos EUA".Esta medida apresentada pela administração norte-americana foi, desde cedo criticada pelos grupos de defesa dos direitos humanos que defendem que os EUA não se tornarão mais seguros por se proibir pessoas de entrar no país.Há muitas acusações de que esta lei vai contra a constituição norte-americana já que atenta contra pessoas pela sua religião, o que constitui uma forma de descriminação.O advogado que representava o Havai, estado que interpôs um recurso para impedir que a medida fosse aprovada, informou estar "desapontado com a decisão" e ainda que o presidente dos EUA não devia entender esta decisão como "um aval para continuar a atacar a constituição" daquele país. Neal Katyal garantiu ainda que irá continuar a lutar contra atentados constitucionais.Desde que chegou ao poder, o presidente dos EUA já tentou avançar com três proibições de viagens para os EUA, mas a iniciativa foi constantemente bloqueada por tribunais de primeira e segunda instância. Em Dezembro do ano passado, a proibição foi aprovada pelo Supremo Tribunal norte-americano, mas