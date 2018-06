O presidente filipino Rodrigo Duterte ridicularizou Deus, a quem chamou "estúpido" e "filho da puta", num discurso proferido na sexta-feira, dia 22. As suas duras palavras desencadearam o ódio de cristãos do país e de todo o mundo contra as suas opiniões. Nas Filipinas, nove em cada dez pessoas são católicas.



"Quem é este deus estúpido? Este filho da puta é mesmo muito estúpido", afirmou num discurso televisivo. Duterte duvidou da sabedoria de Deus e gozou com a história de Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso por terem cedido à tentação de comer o fruto proibido. "Tu criaste algo perfeito, e depois pensas num evento tentador que destrói a qualidade do teu trabalho."

Duterte ainda julgou o conceito original de pecado, em que todos os Homens são pecadores, por causa do erro de Adão e Eva: "Tu ainda nem és nascido e já és pecador. Que tipo de religião é esta? Eu não a posso aceitar."

Num país muito católico como as Filipinas, a contestação não se fez esperar. A resposta mais aguerrida veio de um bispo local, Arturo Bastes, que classificou Duterte como "maluco", pedindo para "rezarem para que as suas blasfémias e tendências ditatoriais acabem".

Já em 2015, Duterte, aquando da visita do Papa às Filipinas, contou que ficou preso no trânsito por causa do pontífice e lhe apeteceu dizer: "Papa, filho da puta, vai para casa!"