O presidente do Supremo Tribunal Federal brasileiro, Dias Toffoli, autorizou o ex-presidente do Brasil Lula da Silva a dar entrevistas na prisão onde está a cumprir pena por corrupção. Os pedidos de entrevista tinham sido feitos por vários órgãos de comunicação social em 2018, durante a campanha presidencial de que Lula foi afastado por causa da condenação, mas tinham sido negados por outro juíz do STF, Luiz Fux.

Fux alegou que Lula, apesar de ter sido presidente do Brasil, após a condenação por corrupção passou a ser um preso como qualquer outro e não deveria ter privilégios, como dar entrevistas. Na altura, essa decisão, tomada por Fux em carácter individual, sem levar o assunto à votação dos demais membros do tribunal, chegou a ser considerada uma forma de censura ao ex-presidente, que até ser banido da corrida presidencial liderava todas as sondagens.