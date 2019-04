Lurian Cordeiro da Silva não explicou qual o motivo para a criação desta iniciativa.

Numa situação pouco comum para um filho de um ex-presidente, a filha mais velha de Lula da Silva aproveitou a tradição da Páscoa, altura em que se comem ovos de chocolate, para faturar um dinheiro extra. Através de um anúncio publicado na Internet há algum tempo, e agora partilhado pela imprensa brasileira, Lurian Cordeiro da Silva, de 45 anos, única filha rapariga de Lula, anunciou a venda de ovos de Páscoa caseiros.

Os ovos vendidos por Lurian custam entre os 6,5 euros, o mais pequeno, e pouco mais de 13 euros, o maior. Segundo a publicação de Lurian no Facebook, os ovos têm recheios variados, como brigadeiro, açaí com granola, maracujá e nozes, à escolha do cliente.





Ao lado das sugestões, a primogénita do antigo presidente, que está preso desde o dia 7 de Abril de 2018 no sul do Brasil a cumprir pena de 12 anos e um mês por corrupção, indica um número de telefone para onde os interessados podem ligar, saber mais detalhes e fazer encomendas. Os ovos, cujas encomendas só eram aceites até à passada terça-feira, chegariam ao destino informado pelos compradores, prometia a publicação, a tempo de serem oferecidos neste fim de semana da Páscoa.

Não foi avançado por Lurian, cuja profissão oficial é jornalista e em 2017 foi contratada como assessora por uma deputada regional do Rio de Janeiro, se é ela mesmo a produtora dos ovos. Também não foi revelada a razão da iniciativa: se Lurian está a passar por problemas financeiros, se a nova empreitada é uma forma de complementar a renda, se está a iniciar uma nova atividade ou, ainda, se o dinheiro arrecadado com os ovos da Páscoa se destina a ajudar o pai preso a pagar aos advogados.

Foi recentemente divulgado que Lula está a enfrentar sérios problemas financeiros, até para pagar os advogados que o defendem. Por esse motivo, o número de advogados de Lula, que chegaram a formar uma verdadeira legião, foi drásticamente reduzido e os que restaram têm reduzido significativamente viagens e outras iniciativas.

Acusado de ter amealhado uma fortuna com corrupção, Lula da Silva teve todos os seus bens, de contas bancárias a plano privado de reforma, imóveis e carros, penhorados por ordem do juíz Sérgio Moro, que o condenou pela primeira vez e que hoje é ministro da Justiça do presidente Jair Bolsonaro. Depois dessa condenação inicial, Lula, em Fevereiro passado, foi alvo de outra acusão por corrupção mas num outro processo. O ex-presidente foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão, pena que só começará a cumprir quando terminar a primeira.