As autoridades estão a investigar se Gokmen, que terá confessado os seus crimes a um juiz durante uma audiência à porta fechada, teve motivos pessoais. Também está a ser sujeito a uma avaliação psicológica.



O ataque ao elétrico ocorreu a 18 de março.



Entre as vítimas mortais, encontra-se uma jovem de 19 anos, um homem de 28 anos e um pai de 49 anos, que tinha dois filhos pequenos. Uma vítima mantém-se em estado crítico no hospital.



No fim do mês, um tribunal holandês decidirá se vai prolongar a prisão preventiva de Gokmen.

Um homem de 74 anos que ficou gravemente ferido na sequência de um tiroteio num elétrico em Utrecht, Holanda , acabou por morrer. É a quarta vítima mortal do ataque.A notícia foi dada pelos procuradores holandeses, que frisaram que vão ajustar as acusações contra o alegado atirador. Trata-se de Gokmen Tanis, que nasceu na Turquia. Responderá agora por quatro homicídios voluntários, com intenções terroristas.