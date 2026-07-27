Sismo na Venezuela. 134 portugueses mortos e há ainda12 desaparecidos

Entre os 134 cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos, dos quais 106 eram adultos e 28 menores, 114 tinham também a nacionalidade venezuelana.

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O duplo sismo que abalou a Venezuela em 24 de junho causou a morte a 134 portugueses e lusodescendentes, havendo ainda 12 desaparecidos, de acordo com o balanço avançado hoje pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português.



Um mês depois dos sismos, venezuelanos recuperam corpos dos escombros AP

Entre os 134 cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos, dos quais 106 eram adultos e 28 menores, 114 tinham também a nacionalidade venezuelana.

O MNE português referiu ainda que nesta altura, continuam desaparecidos 12 cidadãos portugueses.

O anterior balanço, de sexta-feira, reportava 133 portugueses e lusodescendentes mortos e 21 desaparecidos.

Dois abalos de magnitude 7,2 e 7,5 sacudiram a 24 de junho o norte do país, em particular o estado costeiro de La Guaira, próximo da capital Caracas.

O número de mortos na sequência do duplo sismo que atingiu a Venezuela há pouco mais de um mês situa-se nos 5.546, de acordo com os dados oficias mais recentes, e o número de feridos mantém-se em 16.740.

O duplo sismo ocorreu a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Vários países, incluindo Portugal e outro Estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.