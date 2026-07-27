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Sismo na Venezuela. 134 portugueses mortos e há ainda12 desaparecidos

Lusa 20:53
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Entre os 134 cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos, dos quais 106 eram adultos e 28 menores, 114 tinham também a nacionalidade venezuelana.

O duplo sismo que abalou a Venezuela em 24 de junho causou a morte a 134 portugueses e lusodescendentes, havendo ainda 12 desaparecidos, de acordo com o balanço avançado hoje pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português.

Um mês depois dos sismos, venezuelanos recuperam corpos dos escombros
Um mês depois dos sismos, venezuelanos recuperam corpos dos escombros AP

Entre os 134 cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos, dos quais 106 eram adultos e 28 menores, 114 tinham também a nacionalidade venezuelana.

O MNE português referiu ainda que nesta altura, continuam desaparecidos 12 cidadãos portugueses.

O anterior balanço, de sexta-feira, reportava 133 portugueses e lusodescendentes mortos e 21 desaparecidos.

Dois abalos de magnitude 7,2 e 7,5 sacudiram a 24 de junho o norte do país, em particular o estado costeiro de La Guaira, próximo da capital Caracas.

O número de mortos na sequência do duplo sismo que atingiu a Venezuela há pouco mais de um mês situa-se nos 5.546, de acordo com os dados oficias mais recentes, e o número de feridos mantém-se em 16.740.

O duplo sismo ocorreu a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Vários países, incluindo Portugal e outro Estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

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