Não há relatos de danos graves nem vítimas em nenhum dos países.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Um sismo de magnitude 7,3 na escala de Richter atingiu esta sexta-feira a fronteira entre o México e a Guatemala.Para já, não há relatos de danos graves ou vítimas em nenhum dos países, segundo avançou a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, mas foram soados os alertas de tsunami.



Sismo de magnitude 7,3 abala fronteira entre México e Guatemala Foto AP/Rebecca Blackwell

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o terramoto teve epicentro a 48 quilómetros de Aquiles Serdan, no México, e aconteceu a uma profundidade de 15 quilómetros. Após este tremor, foram sentidas outras cinco réplicas com magnitude variável entre os 5,1 e os 6 graus.

Devido a estes abalos, a Marinha mexicana recomendou que as pessoas se mantivessem afastadas das praias durante seis horas, devido ao risco de tsunami. O Serviço Meteorológico de Chiapas, no México, alertou até para a possibilidade de as ondas chegarem a um metro de altura na costa do México e da Guatemala.

Na Cidade da Guatemala, o terramoto assustou os moradores, devido à sua longa duração. Enquanto isso, na capital do México, muitos edifícios rangeram e tremeram, mas não caíram. Apesar desse susto, as autoridades mexicanas não soaram o alerta de terramoto.

Esta região é a primeira vez que se registam terramotos nesta zona. No início deste ano, um sismo atingiu o sul e o centro do México, matando duas pessoas e, em 2017, centenas de pessoas morreram durante um terramoto de magnitude 7,1.