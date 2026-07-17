Trump vai cobrar a “traders” para acederem em primeira mão a mensagens que mexem com o mercado

A Trump Media vai vender acesso imediato a publicações na rede social que “influenciam o mercado”. A taxa mensal a cobrar deverá ser de 100.000 dólares.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, está de novo no centro do debate sobre conflitos de interesses. E desta vez porque a sua empresa, a Trump Media & Technology Group (TMTG), proprietária da rede social Truth Social, anunciou o lançamento de um serviço pago destinado a bancos, fundos de investimento e corretoras, que permitirá o acesso automatizado e com o menor “delay” possível às publicações das contas mais influentes da plataforma, entre as quais a do próprio chefe da Casa Branca - que é quem tem mais seguidores.



Donald Trump Alex Brandon/AP

O novo serviço, denominado Truth API, entrará em funcionamento a 1 de agosto e será comercializado através de uma interface de programação de aplicações (API, na sigla em inglês), uma tecnologia que permite que diferentes programas informáticos troquem informações de forma automática. Os clientes institucionais poderão integrar as publicações da Truth Social diretamente nos seus sistemas de análise, bem como de compra e venda de ativos, sem necessidade de aguardarem as notificações convencionais da aplicação.

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