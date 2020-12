Sismo de magnitude 6 registado no sul do Peru

Um terramoto de magnitude 6 na escala Richter foi registado este domingo no sul do Peru, causando danos em pelo menos duas casas e uma escola, de acordo com o Centro Nacional de Operações de Emergência.

O epicentro foi localizado no Oceano Pacífico, 36 quilómetros a sudoeste do município de Chala, localizado na região de Arequipa, cerca de 615 quilómetros a sul da capital Lima.

A Direção de Hidrografia e Navegação da Marinha peruana indicou que, apesar de ter tido origem no oceano, não gerou um aviso de tsunami.

As casas afetadas sofreram fendas significativas nas paredes e outras partes da estrutura, deixando uma delas inabitável, enquanto os danos foram menores na escola, com algumas estruturas menores quebradas.

Outro tremor secundário com um epicentro no norte do Chile foi também sentido este domingo no sul do Peru, atingindo uma magnitude de 5,6 na escala de Richter.

Até ao momento, não foram comunicados quaisquer danos pessoais ou materiais, mas as autoridades locais em Tacna continuam a avaliar possíveis danos em áreas vulneráveis.

Têm-se sentido numerosos tremores desde o dia de Natal em território peruano, quase todos concentrados na metade sul do país.

O Peru está localizado na área conhecida como o Anel de Fogo do Pacífico, onde aproximadamente 85% da atividade sísmica mundial é registada.