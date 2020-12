Hamilton Mourão, o vice-presidente do Brasil, está infetado com o novo coronavírus, informou a sua ssessoria de imprensa, citada pelos meios de comunicação brasileiros. É o 16º membro do governo brasileiro a contrair covid-19.

Além de Hamilton Mourão, também o presidente brasileiro Jair Bolsonaro já esteve infetado, bem como14 outros ministros do governo.O Brasil registou 344 mortes nas últimas 24 horas e 18.479 novos casos de infeção por covid-19, contabilizando um total de 191.139 óbitos desde o início da pandemia. Também já foram infetadas pelo SARS-CoV-2 quase 7,5 milhões de pessoas só no Brasil.A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.758.026 mortos resultantes de mais de 80,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 6.556 pessoas dos 392.996 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.