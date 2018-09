Não existem feridos a registar ou alerta de tsunami, informaram as autoridades.

Um sismo de magnitude 6,9 na escala de Richter atingiu esta segunda-feira as ilhas Kermadec, no norte da Nova Zelândia, mas não existem feridos a registar ou alerta de tsunami, informaram as autoridades.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que regista a atividade sísmica em todo mundo, situou o hipocentro do sismo a 111 quilómetros de profundidade e o epicentro a 780 quilómetros ao nordeste de Ngunguru, localidade situada no extremo norte da ilha Norte neozelandesa.

As Kermadec situam-se entre a ilha Norte da Nova Zelândia e o arquipélago de Tonga.

A Nova Zelândia assenta na falha entre as placas tectónicas do Pacífico e Oceânia e anualmente regista cerca de 14 mil terramotos, dos quais entre 100 e 150 com potência suficiente para serem sentidos.