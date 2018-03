O voto "está longe da realidade e está cheio de acusações infundadas", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros turco.

A Turquia lamentou esta sexta-feira um voto aprovado na quinta-feira no parlamento português que condena a intervenção das forças turcas no enclave curdo de Afrine, no noroeste da Síria. O voto "está longe da realidade e está cheio de acusações infundadas" e "não pode ser levado a sério, nem ser aceite", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros turco, num comunicado, citado pelas agências internacionais.



O parlamento aprovou na quinta-feira um voto do Bloco de Esquerda a condenar a intervenção militar turca no território autónomo curdo em Afrine.



O voto do Bloco de Esquerda foi aprovado também pelo PS, PEV, PAN e pela deputada social-democrata Paula Teixeira da Cruz, mas foi rejeitado pelo presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, o socialista Sérgio Sousa Pinto.



PSD, CDS-PP, os deputados socialistas Renato Sampaio e João Soares abstiveram-se, orientação também seguida pela bancada comunista.



Numa declaração de voto, o PCP referiu que "já exprimiu em diversas situações a condenação pelas ações de violenta repressão do povo curdo pelo governo e exércitos turcos".



Desde dia 20 de Janeiro, a Turquia e facções opositoras sírias pró-Ancara levam a cabo uma ofensiva terrestre e aérea em Afrine (província de Alepo), zona ocupada pela principal milícia curda na Síria, as Unidades de Protecção Popular (YPG).



Ancara acusa o YPG de ser o ramo sírio do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que é considerado uma organização terrorista pela Turquia, e deseja expulsar a milícia curda desta região.



As YPG são aliadas dos Estados Unidos na luta contra os 'jihadistas' na Síria.



"É triste que o parlamento português se deixe levar numa ferramenta de propaganda de uma organização terrorista", com um texto "cujo único efeito será prejudicar a reputação do parlamento", assinalou o comunicado da diplomacia turca.



"Convidamos o parlamento português a mostrar solidariedade com o nosso país contra o terrorismo e a apoiar os nossos esforços na luta contra o terrorismo, em vez de premiar as actividades de desinformação contra a Turquia", concluiu o texto.



Mais de 1.500 combatentes curdos morreram em dois meses de ofensiva e esta já permitiu às forças pró-Ancara controlarem 87% do território do enclave, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, adiantando que mais de 200.000 civis fugiram da cidade de Afrine entre 14 e 17 de Março.