Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas com gravidade. Atacante não sobreviveu aos ferimentos causados pela polícia.

As autoridades australianas estão a analisar o esfaqueamento de várias pessoas, esta sexta-feira, numa rua de Melbourne, como um "incidente terrorista". A confirmação foi avançada pela polícia da segunda maior cidade da Austrália, citada pela AP, horas depois de uma pessoa ter morrido e outras duas terem ficado feridas com gravidade.



Nos vídeos publicados por pessoas que presenciaram o ataque, o agressor atacou depois os polícias que o tentavam deter e foi alvejado - segundo o The Guardian, o homem morreu no hospital para onde foi transportado. O jornal inglês diz que o suspeito tinha cadastro por ofensas menores: droga, roubos e infracções de trânsito.



O ataque ocorreu numa zona de escritórios em Melbourne, numa altura em que as pessoas saíam dos trabalhos. Na rua, já estava a arder um carro, que o suspeito fez explodir com bilhas de gás usadas em grelhadores.