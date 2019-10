Os adeptos mais extremistas da Lazio mostraram a saudação romana ao chegar a Celtic Park, em Glasgow, na Escócia. A equipa italiana ia defrontar os escoceses dos Celtic e alguns dos seus adeptos de extrema-direita tentaram antagonizar os seus adversários com este gesto associado ao fascismo e ao nazismo.

Mas estes gestos supremacistas brancos não passaram sem resposta e os adeptos do Celtic responderam dentro do estádio, mostrando tarjas onde se podia ler "Lazio Vaffanculo" ("Lazio vão à merda").

Mas o mais agressivo dos cartazes disse respeito apenas aos adeptos de extrema-direita do clube italiano. Um pequeno grupo andou pelas ruas escocesas a fazer a saudação fascista e a mostrar um cartaz de apoio ao ditador Benito Mussolini ("Honra a Benito"). Em resposta, os adeptos do Celtic disseram: "Sigam o vosso líder", através de um cartaz.

Essa tarja mostrava uma representação do líder fascista que liderou a Itália durante a II Guerra Mundial pendurado pelos pés. A imagem simboliza a forma como o líder italiano foi morto e exposto em praça pública, a 28 de abril de 1945. O seu corpo e o da mulher ficaram expostos nas ruas durante vários dias.

Esta não é a primeira vez que a Lazio tem problemas com as autoridades pelas suas atitudes de extrema-direita. Ainda a semana passada a claque daquele clube foi castigada pelo Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA pelo comportamento racista dos adeptos durante o jogo contra o Rennes, na Liga Europa.



Como resposta, o clube anunciou que vai identificar, sancionar e perseguir na justiça os adeptos autores de atos de racismo durante o encontro. "Para confirmar que vai defender a sua reputação e a sua tradição, o clube anuncia ter imediatamente ativado as iniciativas com vista a identificar os responsáveis e aplicar rigorosamente o código de ética, de modo a afastá-los do estádio", indicou o clube romano em comunicado.

A Lazio acrescentou que conta juntar-se "a qualquer processo judicial contra aqueles que, na sequência de investigação policial, sejam declarados responsáveis".

O racismo tem estado a ser amplamente discutido nos órgãos que tutelam o futebol. Ainda há umas semanas, no jogo entre a Bulgária e Inglaterra, no jogo a contar para a fase de qualificação do Campeonato Europeu, seis adeptos búlgaros foram detidos por insultos racistas.

O jogo acabou com os italianos da Lazio a serem vencidos por 2-1.