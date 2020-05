Sicília oferece metade da viagem a quem viajar até ao final do ano

Com o turismo a ser um dos setores mais afetados pela pandemia de covid-19, a Sicília resolveu oferecer parte dos custos da viagem a quem a for visitar até ao final do ano.

Segundo a informação divulgada pelos meios de comunicação locais, todos os turistas que voarem para a ilha italiana até ao final do ano terão direito ao reembolso de metade do valor dos bilhetes de avião, a uma noite gratuita por cada três marcadas e entradas em museus e outros pontos de interesse histórico e arqueológico.



A medida poderá representar um custo de cerca de 50 milhões de euros, avaliou a revista Forbes, que estimou ainda em 918 milhões de euros as perdas do território em receitas com o turismo desde o início do surto do novo coronavírus.



De acordo com a revista, os vouchers de viagens vão estar disponíveis no site Visit Sicily. Ainda não há, contudo, uma data para quando o país vai reabrir as fronteiras.



A Itália, com mais de 29 mil mortos e 213 mil casos de infeção entrou esta segunda-feira numa nova fase, com o levantamento gradual das restrições.