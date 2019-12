ePaper ou encontre-o nas bancas a 11 de dezembro de 2019.

É uma história de números-recorde, de uma escala difícil de apreender. Começa na empresa mais lucrativa do mundo, que nos primeiros noves meses deste ano gerou lucros acima de 61,4 mil milhões de euros, 608 vezes o lucro da Galp no mesmo período. Essa empresa, a petrolífera estatal saudita Saudi Aramco, vendeu ações ao público pela primeira vez naquela que foi a maior Operação Pública de Venda do mundo.E tornou-se, no dia 6 deste mês, a maior empresa cotada do mundo: o preço por ação pôs a empresa, em tese, a valer 1,7 biliões de dólares, acima dos 1,2 biliões dos gigantes tecnológicos Apple e Google. Parece uma história de sucesso sem reservas e, contudo, não é o que parece – a operação ficou abaixo das expectativas ambiciosas do príncipe-herdeiro Mohammed bin Salman, sinalizando também o ocaso da indústria do petróleo