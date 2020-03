x-ministro do Interior

, filho de outro irmão do monarca. As autoridades detuveram ainda o príncipe Nawaf ben Nayef, irmão do anterior governante.

De acordo com a Reuters, o príncipe herdeiro justificou a sua decisão garantido que os detidos tinham "feito contactos com potências estrangeiras, incluindo americanos e outros, para levar a cabo um golpe de estado". Ainda assim, o plano estaria numa fase muito inicial.A decisão de MBS surge num momento delicado para o reino, depois de ter sido suspensa temporariamente a entrada de peregrinos que visitam a mesquita do profeta Maomé e os lugares sagrados do Islão em Meca e Medina, bem como turistas de países afetados pelo coronavírus Covid-19 - uma decisão muito contestada.