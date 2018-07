The body of Warrant Officer Saman Kunan, a retired SEAL member, is taken onboard a C-130 plane. Saman died performing an operation to rescue the 12 footballers and their coach stranded in Tham Luang cave https://t.co/URKByOoEaF Photos: @SpringNews_TV #ThamLuang #??????? #Thailand pic.twitter.com/9XijONjRfM — Richard Barrow in Thailand (@RichardBarrow) 6 de julho de 2018



Entretanto, o caixão já seguiu para Roi Et, onde Saman nasceu.





Militares fazem continência enquanto corpo de Saman Kuman sai do aeroporto





Saman Kunan. É este o nome do mergulhador voluntário que morreu depois de mais um esforço para manter vivos as 12 crianças e o treinador encurralados dentro da gruta na Tailândia, desde 23 de Junho.O mergulhador, que já tinha saído da equipa de elite da Marinha e voltou para apoiar os colegas, morreu no retorno de uma missão para colocar reservas de oxigénio dentro da gruta e permitir que os jovens continuem a respirar. O nível de oxigénio no local é de 15%, quando deveria manter-se nos 21%, confirmou Chalongchai Chaiyakham, vice-comandante do Exército. O mesmo militar não respondeu quando questionado sobre quanto tempo conseguem os jovens aguentar na gruta, nessas condições.Saman Kunan ajudou-os. Tinha 38 anos, gostava de correr e fazer ciclismo: era atleta de triatlo. Morreu por ter ficado sem ar, cerca da uma hora da madrugada. Ficou inconsciente enquanto voltava de junto dos jovens: ao todo, os mergulhadores demoram onze horas na viagem de ida e volta.O colega tentou reanimá-lo, sem sucesso. "Estes acidentes podem acontecer às vezes a qualquer pessoa no terreno, mas avançaremos e continuaremos a trabalhar", garantiu o almirante Arpakorn Yookongkaew, comandante dos SEAL da Marinha tailandesa. "A nossa moral mantém-se elevada."Estas são das últimas imagens de Saman. Aqui, ele diz: "Estou no aeroporto de Suvanahabhumi à espera de entrar no avião para me juntar à missão em Chiang Rai. Estou acompanhado por médicos da Marinha e mergulhadores do Sea World que também doaram muito equipamento de mergulho. Vemo-nos esta tarde. Vamos levar os miúdos para casa." Kunan trabalhava no aeroporto desde 2006.Em comunicado, a Marinha considerou-o um exemplo de vida. "Saman deixou-nos enquanto trabalhava como mergulhador e numa altura em que todos os mergulhadores juntaram forças para completar a missão. Os seus esforços e determinação manter-se-ão sempre nos corações de todos os mergulhadores. Que descanses em paz e vamos completar esta missão como desejavas", lê-se no documento.O corpo de Saman Kunan foi levado para o aeroporto de Banguecoque e terá um funeral pago pelo rei.