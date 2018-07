Encurralados nos primeiros quatro quilómetros (km) do complexo de cavernas de Tham Luang Nang Non, as crianças poderão ter de ser resgatadas uma a uma, num complexo caminho que já levou à morte de um mergulhador.

Será uma tarefa difícil salvar os 12 jogadores da equipa tailandesa Moo Paa, com idades entre os 11 e os 16 anos, e o respectivo treinador de 25 anos. Encurralados nos primeiros quatro quilómetros (km) do complexo de cavernas de Tham Luang Nang Non, as crianças poderão ter de ser resgatadas uma a uma, num complexo caminho que já levou à morte de um mergulhador.



Ao entrarem nesta gruta, que tem o total de 10 quilómetros, os mergulhadores nadam dois quilómetros em profundidade. A partir da segunda câmara, 1.5 km depois, o caminho fica inundado e, por vezes, mais estreito. Ao centro, há uma zona crítica com uma area de 70 cm. Veja:

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">This image makes it simple. Critical 70cm area is at the center. Several dives and two rest areas in between before getting to strong 13 Thais. You probably need several inserts if going with air funnel solution <a href="https://t.co/1Pz6vd7U4N">pic.twitter.com/1Pz6vd7U4N</a></p>— James Yenbamroong (@JamesWorldSpace) <a href="https://twitter.com/JamesWorldSpace/status/1015131772743368704?ref_src=twsrc%5Etfw">6 de julho de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



De acordo com o jornal The Guardian, os rapazes vão estar vestidos um fato de mergulho, mascara de scuba, botas e capacete. No limite, a equipa de futebol - que tem crianças entre 11 e 16 anos - já recebeu indicações de como respirar com uma botija de ar e como nadar. Os jovens vão acompanhar os mergulhadores, segurando uma corda estatística de 8mm.



Uma televisão tailandesa deu um exemplo de como pode ser "claustrofóbica" a missão dos mergulhadores. Veja:

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">This is how narrow and risky the evacuation of the 12 kids and coach would be. A Thai Navy Seal lost his life yesterday night in the cave placing tanks inside the 3rd cave. RIP<a href="https://twitter.com/hashtag/%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#???????</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ThamLuang?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ThamLuang</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Thamluangcave?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Thamluangcave</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/13%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#13????????????</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Thailand?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Thailand</a> <a href="https://t.co/HjO1zbr0My">pic.twitter.com/HjO1zbr0My</a></p>— anonymousAsia (@anonymousAsia) <a href="https://twitter.com/anonymousAsia/status/1015100415203950592?ref_src=twsrc%5Etfw">6 de julho de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>