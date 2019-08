A visita do ator Richard Gere à embarcação

da organização não-governamental (

ONG

) espanhola Open Arms agitou o ministro do interior italiano,

Salvini, que decidiu recorrer às redes sociais para manifestar a sua opinião sobre a ida do ator ao navio.

"O Richard Gere na Open Arms? Espero que te bronzeies e que estejas bem. Visto que o navio é uma ONG com bandeira espanhola, podem desembarcar os 120 imigrantes em Ibiza ou Formentera . Correto ?"

, questinou o líder do partido italiano de extrema-direita Liga.



O líder do partido italiano de extrema-direita Liga sublinhou a sua posição e ainda atirou: "Mas estes radicais chic não têm mais nada que fazer?".



Richard Gere levou esta sexta-feira comida ao navio humanitário no Mediterrâneo Open Arms que aguarda autorização para aportar e desembarcar 121 migrantes resgatados no Mediterrâneo há uma semana.

A organização divulgou fotos nas quais se vê o ator e ativista a levar comida e provisões ao navio humanitário.