Rússia ameaça retaliar caso Finlândia adira à NATO

A Rússia afirmou que seria forçada a responder à decisão da Finlândia de se juntar à NATO. "A Finlândia juntar-se à NATO é uma mudança radical na política externa do país. A Rússia será forçada a tomar passos retaliatórios, tanto de natureza militar e técnica como de outra, para travar as ameaças que surgem à sua segurança nacional", indicou fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo.