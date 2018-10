A primeira cimeira luso-espanhola irá reunir no dia 21 de Novembro, em Valladolid, Espanha, o primeiro-ministro português António Costa e o presidente do Governo de Espanha Pedro Sánchez.

O presidente do Governo espanhol anunciou este sábado a realização de uma cimeira luso-espanhola, em Novembro, durante a sua intervenção na biblioteca da Fundação Casa José Saramago, em Lanzarote, no âmbito das celebrações dos 20 anos do Nobel.



Trata-se da primeira cimeira luso-espanhola que reunirá no dia 21 de Novembro, em Valladolid, Espanha, o primeiro-ministro português António Costa e o presidente do Governo de Espanha Pedro Sánchez.



O encontro estará subordinado ao tema das relações transfronteiriças e ao esforço comum para aproximar as zonas das fronteiras que foram abandonadas, especificou António Costa em declarações aos jornalistas.



O primeiro-ministro português sublinhou ainda que apesar de esta ser a primeira cimeira luso espanhola é uma continuidade da realizada em maio de 2017, em Trás os Montes, na altura com Mariano Rajoy e que teve como temas fortes a cooperação transfronteiriça em áreas como a energia, as infraestruturas e o ambiente



António Costa cumpre este sábdo em Lanzarote a primeira parte de um périplo pelos lugares emblemáticos da vida e obra de José Saramago.