“Parece que temos ciúmes dos gajos que têm sucesso em Portugal”, disse o treinador do Sporting.

O treinador do Sporting, José Peseiro, comentou este sábado o caso da alegada violação por Cristiano Ronaldo a uma mulher norte-americana. O treinador português condenou todos aqueles que entram na onda "inacreditável" de "martelar alguém do nosso país".



Peseiro comentou o caso durante uma conferência de imprensa a propósito do jogo entre o Sporting e o Portimonense, a decorrer este domingo. Embora de início tenha afirmado que não iria "comentar nada" sobre o caso de Cristiano Ronaldo - o jogador deu os primeiros passos no futebol profissional neste clube -, acabou por o fazer, criticando em grande parte os acusadores.



"Acho que a especulação que é feita no nosso país é horrível, sinceramente. Acho que a gente defende muito pouco o que é nosso e, num país com tanta qualidade, com tanta capacidade, com tanta coisa boa… Sempre que a gente tem hipótese de martelar alguém do nosso país, é inacreditável", lamentou o técnico do Sporting, acrescentando ainda que essas críticas deviam ser deixadas "para os outros" já que estes têm, alegadamente, "ciúmes de nós". "Mas parece que nós temos inveja de nós próprios, parece que temos ciúmes dos gajos que têm sucesso em Portugal. É muito feio, sinceramente", afirmou ainda Peseiro.



O treinador da equipa verde e branca afirmou ainda constatar a existência de uma tendência de perseguição a alguém sempre que "apanhamos alguma coisa menos boa". Terminou ainda colocando-se do lado do avançado da Juventus, afirmando: "E eu acredito que não houve a coisa menos boa", afirmando que acredita na versão de Cristiano de que não houve sexo não consensual, entre si e Kathryn Mayorga.



A professora e então aspirante a modelo afirmou ter sido violada pelo jogador em Las Vegas, durante o Verão de 2009. Nesse período, o jogador tinha sido a estrela da maior contratação do futebol mundial até à data, ao ser transferido do Manchester United para o Real Madrid.



Ambas as partes terão chegado a um acordo em que Mayorga terá recebido 375 mil dólares para não revelar ter sido alegadamente violada. Ronaldo terá acedido a pagar a quantia. O caso voltou ao público depois de uma investigação da revista alemã Der Spiegel, que levou à reabertura do caso por parte da polícia de Los Angeles.



Mayorga diz que o jogador a obrigou a práticas sexuais, enquanto Cristiano Ronaldo já negou as acusações.