Rishi Sunak, o primeiro a perfilar-se para suceder a Boris Johnson

O ministro das Finanças de Boris Johnson foi dos primeiros a demitir-se do governo. Diz querer "tomar as decisões certas".

Rishi Sunak, o antigo ministro das Finanças do Reino Unido, revelou que está na corrida para suceder a Boris Johnson no cargo de primeiro-ministro do país. Rishi Sunak foi um dos primeiros membros do governo a apresentar a demissão, o que precipitou as demissões seguintes que derrubaram Johnson.