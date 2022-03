Restabelecido fornecimento de eletricidade na central nuclear de Chernobyl

O pessoal da central nuclear de Chernobyl, composto por 211 técnicos e guardas, vive no local há mais de duas semanas.

O fornecimento de eletricidade na central nuclear de Chernobyl foi restabelecido, o que significa que os sistemas de arrefecimento já podem operar normalmente e não têm que usar energia de geradores.



Central nuclear de Chernobyl Reuters

A Ucrânia tinha alertado para um risco acrescido de fuga de radiação caso não se fizesse a reparação da electricidade, que fora danificada durante um combate entre a Rússia e a Ucrânia.

A esta preocupação acresce a disponibilidade de alimentos para as pessoas na fábrica, uma vez que os 'stocks' estão a esgotar-se, indicou a empresa de energia ucraniana.

As autoridades ucranianas disseram a 9 de março que as linhas elétricas da central nuclear tinham sido danificadas pelo bombardeamento russo, pelo que o fornecimento de energia para arrefecimento das barras do reator teve de ser temporariamente cortado.

Mesmo assim, a AIEA assegurou que isto não representa um risco de segurança, uma vez que os geradores de emergência estão a fornecer eletricidade no local.

A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 549 mortos e mais de 950 feridos entre a população civil e provocou a fuga de 4,5 milhões de pessoas, entre as quais 2,5 milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.

