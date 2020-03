Coronavírus: Madrid com 46 casos confirmados admite possíveis restrições à mobilidade

Madrid já é região espanhola com mais casos confirmados de infeção por coronavírus . Esta terça-feira, as autoridades locais confirmaram 46 pessoas com Covid-19 , sendo que o último balanço indicava 29. Ao todo, em Espanha, são já mais de 120 os casos positivos para o novo vírus da pneumonia que surgiu em Wuhan , em dezembro de 2019.Segundo o El Mundo, as autoridades madrilenas não descartam a possibilidade de implementar medidas de restrição de mobilidade como forma de tentar conter a propagação do novo coronavírus.

Os primeiros casos em Espanha foram registados a 30 de janeiro na ilha de La Gomera (Canárias), quando cinco turistas alemães que tiveram contacto no seu país com um portador do vírus foram isolados, tendo-se um deles tornado no primeiro caso positivo e sido dispensado (curado) 14 dias depois.



A epidemia do novo coronavírus, que provoca a doença designada por Covid-19 e que teve origem na China, já infetou 90.663 em todos os continentes, das quais morreram 3.124, segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças.