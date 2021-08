Afeganistão. Espanha assume-se como porta de entrada na Europa

As bases espanholas estão a receber os voos militares que partem de Cabul com dezenas de pessoas que desesperaram para abandonar o Afeganistão. Este sábado, Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol, e Joe Biden, presidente norte-americano, conversaram por telefone sobre a situação dos milhares de afegãos que colaboraram com os Estados Unidos e com outros países ocidentais antes do domínio dos talibã, que dura há uma semana.

Já durante o dia de sábado, Espanha recebeu 110 colaboradores afegãos e as respetivas famílias e, segundo avançou o jornal espanhol El País, 64 destes colaboradores trabalharam para os Estados Unidos. Os aviões militares aterraram na base de Madrid de Torrejón de Ardoz, mas serão utilizadas, nos próximos dias, mais duas bases militares.

De acordo com a informação avançada pelo El País, Pedro Sánchez e Joe Biden concordaram, durante a tarde de sábado, que serão utilizadas as bases de Rota, em Cádis, e de Morón de la Fronteira, em Sevilha. Nestes locais serão recebidos os cidadãos afegãos que colaboraram com os Estados Unidos. A partir destas bases serão encaminhados para outros países.