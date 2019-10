Na primavera de 2018, Anderson, na altura com dez anos, viajou com a avó da Guatemala aos Estados Unidos numa caravana de migrantes. Blanca disse ao neto que iam passear durante as férias da Páscoa quando na verdade fugia de um marido abusivo, que a agrediu e violou. Ameaçou ainda levar a criança.

A história de Blanca e Anderson faz parte dos seis perfis de migrantes da América Central que a Reuters acompanhou – desde as detenções, às deportações e às separações das famílias. Os apelidos de Anderson e dos seus familiares não foram revelados pela Reuters por este ser menor de idade.

Nos primeiros dias do caminho com cerca de 4 mil quilómetros que fizeram entre o seu país e os EUA, Anderson perguntou à avó – que ajudou a criá-lo e a quem chama Mama – porque tinham que andar tanto quando estavam de férias. Duas semanas depois, começou a ter saudades da escola. Na Cidade do México, Blanca disse ao neto que estavam a ir para os EUA para se encontrarem com a mãe de Anderson, Wendy.

Durante a viagem a criança teve febre e chegou a ficar doente. Mas o pior aconteceu quando chegaram à fronteira do México com os EUA. Dois dias depois, Blanca e Anderson foram colocados em quartos diferentes. Depois de explicar que tinha medo de regressar à Guatemala – o primeiro passo para um pedido de asilo –, Blanca foi enviada para um centro de detenção na Califórnia. O neto ficou sozinho e foi enviado para Nova Iorque.

Lá, Anderson passava as noites num centro de acolhimento e os dias num abrigo que recebia migrantes chegados a território norte-americano sozinhos. Os problemas, conta a Reuters, começaram quase imediatamente.

Envolveu-se em lutas com outras crianças, disse aos serviços sociais que tinha saudades da família e foi diagnosticado com défice de atenção e hiperatividade – altura em que passou a ser medicado. Ameaçou outro rapaz com uma faca de manteiga porque – disse –, este o tentou beijar.

A mãe, Wendy, de 28 anos, garante que só era autorizada a falar com o filho entre 10 a 15 minutos por semana. Anderson chegou a ser diagnosticado com sarna.

Oito meses após a detenção, a criança disse aos psicólogos que o acompanhavam que um rapaz lhe tinha tocado nas partes íntimas. Tanto os serviços de proteção de crianças de Nova Iorque como a polícia foram alertados – mas recusaram comentar o caso.

Em fevereiro, nove meses depois de ter sido separado da avó, Anderson foi libertado e deixado ao cuidado da mãe em Oregon.

"Quando todos estão a dormir, rezo para que deixem a Mama ir embora", disse o rapaz à Reuters. Em agosto, Blanca foi deportada para a Guatemala. Tiveram direito a uma última visita, sem se poderem tocar: "Ele pôs a mão no vidro e eu pus a minha à frente e ele chorou".