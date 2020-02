Reino Unido bloqueia oito aviões em Heathrow por suspeitas de coronavírus

Oito aviões foram bloqueados esta sexta-feira na chegada ao Aeroporto de Heathrow, em Londres, por suspeitas de contaminação do novo surto de coronavírus a bordo.





De acordo com o Daily Mail, o alerta partiu de um voo com origem em San Francisco, nos EUA, com passageiros a bordo a apresentarem sintomas semelhantes aos do vírus mortal. O piloto do avião instrui então as pessoas a permanecerem nos seus lugares, para não espalhar a infeção contagiosa.O Serviço Nacional de Saúde inglês ainda não prestou qualquer esclarecimento sobre o assunto.