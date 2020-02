Condenado a três meses de prisão por dar chapada à filha de sete anos

A justiça espanhola condenou a três meses de prisão um homem que deu uma chapada à sua filha de sete anos, sem que esta lhe tenha deixado alguma sequela física. A sentença diz ainda que o homem fica proibido de se aproximar da vítima durante um ano e três meses, uma vez que se trata de um crime de violência doméstica.A agressão aconteceu em agosto de 2014, quando pai e filha disfrutavam de um dia na piscina, numa ocasião que ela estava sob sua responsabilidade, uma vez que o casal é divorciado. Segundo o relatório da polícia, algo aconteceu para que o pai desse uma bofetada na criança, que não disse a ninguém o que aconteceu. Mais tarde, quando o pai entregou a criança à mãe, esta terá dado conta que a filha tinha a cara vermelha e decidiu levá-la ao hospital. Mais tarde ficou provado que as chapadas eram uma forma comum de castigo.Os juízes do caso argumentaram ainda que os pais "podem e devem" corrigir os comportamentos dos seus filhos menores através da imposição de regras e até de contacto físico. No entanto, deixaram claro que essas correções não podem ultrapassar a barreira da violência injustificada.No julgamento, e como escreve o El País, o juiz afirmou "não entender" como é que um cidadão com menos de 40 anos, nascido em Espanha "não consiga distinguir uma mera reprimenda de uma bofetada que deixa os dedos marcados na cara. A pena inicial pedida pelo Ministério Público era de um ano de prisão, sendo que a defesa conseguiu que descesse para três meses argumentando que o homem não sabia que estava a cometer um crime.