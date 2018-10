O rei Salman e o príncipe herdeiro saudita receberam a família do jornalista saudita Jamal Khashoggi. Arábia Saudita admitiu que jornalista foi morto no consulado em Istambul.

O rei saudita Salman recebeu os membros da família do jornalista assassinado Jamal Khashoggi, em Riade, noticiou a agência estatal SPA. A notícia surge momentos depois da Sky News avançar que terão sido encontradas partes do corpo do correspondente do The Washington Post.



Na reunião esteve presente o filho de Khashoggi, Salah bin Jamal. Na reunião esteve também presente o príncipe Mohammed bin Salman, segundo a SPA, citada pela agência Reuters.



Os serviços de segurança turcos têm provas de que o homicídio foi um caso planeado, e a Turquia e o mundo só ficarão satisfeitos quando todos os que estão por trás do ataque e os homicidas forem responsabilizados, disse Erdogan esta terça-feira.



"Não duvido da sinceridade do rei Salman. Dito isto, é necessário avançar com uma investigação independente. Este é um homicídio político", declarou Erdogan, sem se referir ao príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que levantou suspeitas de estar por detrás do crime.



A morte do jornalista começou a ser planeada a 28 de Setembro com a primeira visita de Khashoggi ao consulado da Arábia Saudita em Istambul, disse o presidente Recep Erdogan, descrevendo, posteriormente, os passos dados pelo jornalista e pela equipa de 15 sauditas que chegou à Turquia no dia em que Jamal Khashoggi desapareceu.



No sábado, a Arábia Saudita admitiu que Jamal Khashoggi foi morto nas instalações do consulado saudita em Istambul, depois de, durante vários dias, as autoridades de Riade terem afirmado que saíra vivo do consulado.



Jamal Khashoggi, de 60 anos, entrou no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, no dia 2 de Outubro, para obter um documento para se casar com uma cidadã turca e nunca mais foi visto. O jornalista saudita, que colaborava com o jornal The Washington Post, estava exilado nos Estados Unidos desde 2017 e era um reconhecido crítico do poder em Riade.